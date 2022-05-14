Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко.



За його словами, через форс-мажорні обставини, Україна запропоновувала росіянам перенести прийом газу на іншу точку. Ці обставини дослідили міжнародні юристи, які підтвердили, що юридично Україна має таке право.



Наразі на Донеччині та Луганщині у самій трубі ще залишається газ, якого вистачить на певний час.



Також споживання електроенергії з початку повномасштабного вторгнення скоротилось на 32-35%. Внаслідок цього на ринку утворився великий дефіцит коштів розміром в 250 мільйонів євро.



Наразі рівень розрахунків і споживання зростає, запускаються релоковані (переміщені) підприємства, відкриваються компанії на територіях, де вже порівняно спокійно.



Влітку Україна планує розпочати імпорт газу. Наразі Нафтогаз відслідковує споживання, щоб розуміти потреби.



У квітні споживання газу впало на 30% від минулорічного обсягу.



Видобуток вугілля у державних шахтах знизився на 37%. Три шахти на тимчасово окупованих територіях затопленні і відновленню не підлягають.

Нагадаємо, очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна не несе відповідальності за транзит газу через окуповані Росією території. При цьому очільник Нафтогазу зазначив, що російський Газпром може перемістити газ з окупованих територій.