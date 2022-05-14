Споживання нафтопродуктів в Україні впало на 72%
Потреби на травень складають приблизно 100 тис. тонн бензину і 250 тис. тонн дизелю
Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко.
За його словами, через форс-мажорні обставини, Україна запропоновувала росіянам перенести прийом газу на іншу точку. Ці обставини дослідили міжнародні юристи, які підтвердили, що юридично Україна має таке право.
Наразі на Донеччині та Луганщині у самій трубі ще залишається газ, якого вистачить на певний час.
Також споживання електроенергії з початку повномасштабного вторгнення скоротилось на 32-35%. Внаслідок цього на ринку утворився великий дефіцит коштів розміром в 250 мільйонів євро.
Наразі рівень розрахунків і споживання зростає, запускаються релоковані (переміщені) підприємства, відкриваються компанії на територіях, де вже порівняно спокійно.
Влітку Україна планує розпочати імпорт газу. Наразі Нафтогаз відслідковує споживання, щоб розуміти потреби.
У квітні споживання газу впало на 30% від минулорічного обсягу.
Видобуток вугілля у державних шахтах знизився на 37%. Три шахти на тимчасово окупованих територіях затопленні і відновленню не підлягають.
- Нагадаємо, очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна не несе відповідальності за транзит газу через окуповані Росією території. При цьому очільник Нафтогазу зазначив, що російський Газпром може перемістити газ з окупованих територій.
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