Споживчі ціни в травні зросли на 17%, – оцінка НБУ
Інфляція за підсумками травня складе 17% після того, як у квітні ціни зросли на 16,4%, очікують в Нацбанку
Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко в колонці для ZN.UA.
За його словами, Нацбанк за підсумками травня очікує зростання споживччих цін на близько 17%, тоді як Держстат у квітні зафіксував цей показник на рівні 16,4%.
Голова НБУ відзначив, що за підсумками року центробанк прогнозує зростання цін на 20% або й більше.
Шевченко підкреслив, що зростання споживчих цін є світовою проблемою, що змушує центробанки провідних економік світу реагувати на це.
"Ба більше, в усьому світі останніми місяцями різко зростають дохідності державних цінних паперів, відображаючи реакцію насамперед на перманентне прискорення інфляції, посилення геополітичних ризиків і гальмування фіскальної консолідації. І це в країнах, у яких не ведуться активні бойові дії", – зазначив Кирило Шевченко.
Відтак, на його думку, Міністерство фінансів України також має підвищувати ставки дохідності військових облігацій замість того, щоб тримати їх на рівні 9,5%, 10%, 11,5% в залежності від строку погашення цінних паперів.
- Нагадаємо, ціни на пальне в Україні за тиждень зросли на 22-30%.
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