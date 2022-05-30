Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко в колонці для ZN.UA.

За його словами, Нацбанк за підсумками травня очікує зростання споживччих цін на близько 17%, тоді як Держстат у квітні зафіксував цей показник на рівні 16,4%.

Голова НБУ відзначив, що за підсумками року центробанк прогнозує зростання цін на 20% або й більше.

Шевченко підкреслив, що зростання споживчих цін є світовою проблемою, що змушує центробанки провідних економік світу реагувати на це.

"Ба більше, в усьому світі останніми місяцями різко зростають дохідності державних цінних паперів, відображаючи реакцію насамперед на перманентне прискорення інфляції, посилення геополітичних ризиків і гальмування фіскальної консолідації. І це в країнах, у яких не ведуться активні бойові дії", – зазначив Кирило Шевченко.

Відтак, на його думку, Міністерство фінансів України також має підвищувати ставки дохідності військових облігацій замість того, щоб тримати їх на рівні 9,5%, 10%, 11,5% в залежності від строку погашення цінних паперів.

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні за тиждень зросли на 22-30%.

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