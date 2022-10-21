Про це повідомляє Associated Press.

Суд присяжних став на бік голлівудського актора Кевіна Спейсі в одному з позовів, які підірвали кар’єру кінозірки, встановивши, що він не вчиняв сексуального насильства над Ентоні Реппом, якому тоді було 14 років. Ідеться про інцидент, який, як зазначав Ентоні Репп, мав місце в 1986 році під час вечірки, влаштованої 26-річним Кевіном Спейсі.

Присяжні федерального суду в Нью-Йорку вирішили, що Репп не довів свої звинувачення.

Під час зачитування вироку Спейсі опустив голову, а потім обійняв своїх адвокатів. На виході з суду він не спілкувався з журналістами.

"Ми дуже вдячні присяжним за те, що вони розглянули ці неправдиві звинувачення, - сказала адвокатка актора Дженніфер Келлер. - Далі буде доведено, що Спейсі невинний у всьому, у чому його звинуватили. Жодне зі звинувачень не відповідає дійсності".

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Під час суду Репп свідчив, що Спейсі запросив його до себе на вечірку, а потім підійшов до нього в спальні після того, як інші гості пішли. За його словами, актор, якому тоді було 26 років, підняв його "як наречену" і поклав на ліжко, перш ніж Реп викрутився і втік.

Під час суду, який розпочався на початку жовтня, присяжні заслухали показання обох сторін.

Голлівудський актор, зірка "Карткового будиночка" Кевін Спейсі розплакався під час надання свідчень у суді, заявивши, що жалкує, що зробив камінг-аут

Коли Спейсі став відомим, в таблоїдах регулярно з’являлись його фото в обіймах у чоловіків.

В 1997 році журнал Esquire вийшов із Кевіном Спейсі на обкладинці із назвою “У Кевіна Спейсі є секрет”. В статті йшлося про гомосексуальну орієнтацію актора.

Спейсі рідко коментував такі новини. Він не заперечував, що серед його друзів багато геїв, але йому нецікаво підтверджувати чи спростовувати такі повідомлення. У 2010 році Спейсі називав розмови про сексуальність "межею, яку він ніколи не перетинав і не буде".

Автори серіалу “Картковий будинок”, головну роль в якому виконує Кевін Спейсі, заявили, що не будуть продовжувати серіал

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