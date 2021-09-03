Справа ПВК: суд залишив Семенченка під вартою

Про це передає пресслужба суду.

Так, 3 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Семенченко підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 ("Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України.





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