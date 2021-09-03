Справа ПВК: суд залишив Семенченка під вартою
Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата України Семена Семенченка, підозрюваного у причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування
Про це передає пресслужба суду.
Так, 3 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, Семенченко підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 ("Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України.
- 26 березня 2021 року суд заарештував на 2 місяці ексагента НАБУ Євгена Шевченка у справі створення незаконної військової організації разом з екснардепом та комбатом "Донбасу" Семеном Семенченком.
- 26 березня Cеменченка було заарештовано на 2 місяці без права внесення застави.
- Також Печерський райсуд Києва відправив екскомандира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського під цілодобовий домашній арешт у справі про приватну військову компанію
- Згодом, Шевченко вийшов із СІЗО, заплативши 5 млн грн застави у справі про незаконну приватну військову компанію. Проте Київський апеляційний суд залишив під арештом колишнього депутата Ради Семена Семенченка у справі про створення приватної військової компанії.
- У червні суд продовжив тримання під вартою Семенченка.
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