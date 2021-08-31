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Головна Новини "Справу передали у ДБР": вперше у поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним

"Справу передали у ДБР": вперше у поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним

31 серпня, 2021 вiвторок
20:42

Подальше розслідування ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександр Трухіна доручено слідчим ДБР

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліція почала кримінальне провадження 23 серпня – у день, коли сталася ДТП. Її відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

На місці події  патрульні поліцейські та слідчі документально зафіксували всіх осіб, котрі їхали в автомобілях. На момент прибуття правоохоронців учасники аварії перебували біля автівок, тож необхідно було достеменно встановити, хто ж саме був за кермом в момент ДТП.

Поліцейські опитали учасників події та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі поліції вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль.

Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi перебував чоловік, як згодом з’ясувалося – народний депутат України. Водночас інші свідки заперечують ці покази.

Однак відповідно до законодавства в разі наявності інформації про можливе скоєння злочину спецсуб’єктом (в даному випадку – народним депутатом України), процесуальний керівник зобов’язаний змінити підслідність. Тож слідчі поліції надіслали листа до прокуратури із клопотанням про передачу матеріалів вказаного кримінального провадження до відповідного правоохоронного органу.

Наразі підслідність визначена за Державним бюро розслідування.

"Всі матеріали, зібрані слідчими поліції, в повному обсязі будуть передані до ДБР", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.

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