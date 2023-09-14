Справжня іспанська тортилья: рецепт страви на кожен день
Тортилья готується з простих інгредієнтів та не потребує багато часу, але має приємний та довершений смак. Таку страву корисно споживати як на сніданок, так і на вечерю
"Тортилья" - під цим словом ми часто розуміємо маленькі круглі коржики із кукурудзяної муки, які є частиною національної мексиканської кухні. Але іспанська тортилья – це страва, яку можна назвати чимось середнім між омлетом та запіканкою з картоплі.
Сьогодні ми з вами поділимось рецептом саме іспанської тортильї, або як її ще називають "картопляна тортилья"
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- п’ять курячих яєць;
- оливкова олія – 3-4 ст. л. (для смаження)
- одна ріпчаста цибуля
- декілька гілочок зелені (для подачі)
Іспанська тортилья рецепт на сковороді. Покрокове приготування:
- Очистіть та поріжте слайсами середньої товщини картоплю. Далі промити, аби прибрати зайвий крохмаль та просушіть паперовими рушниками.
- Цибулю очистіть та наріжте кубиками.
- Розігрійте пательню з оливковою олією. Викладіть картоплю та просмажуйте на середньому вогні приблизно 10 хвилин. Додайте цибулю і продовжуйте смажити ще хвилин 20 до того моменту, як картопля стане м’якою і буде добре розламуватись на шматочки.
- Перемістіть картоплю та цибулю до миски, приправте сіллю та спеціями за смаком і перемішайте.
- В іншій ємності обережно збийте вінчиком п’ять яєць, як на омлет, посоліть та додайте картопляно-цибулеву начинку. Залиште суміш на п’ять хвилин, аби смаки інгредієнтів змішались.
- Знову розігрійте пательню з новою порцією оливкової олії (додайте трохи, аби злегка змастити) та готуйте на помірному вогні до того моменту, поки яйця не загустіють.
- Обережно перегорніть тортилью сирою стороною. Для цього знайдіть тарілку з більшим діаметром, ніж у пательні. Накрийте нею сковорідку та впевненим рухом переверніть тортилью так, аби вона опинилась на тарілці. Перекладіть страву знову на сковорідку та смажте ще 3-5 хвилин.
- Викладіть на блюдо і додайте зелень.
Тортилья – рецепт який ви точно зможете приготувати!
А для того, щоб урізноманітнити страву, можна при смаженні додати традиційну іспанську ковбасу чорізо, що додасть пікантності та вираженості смаку.
Смачного!
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