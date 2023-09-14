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Справжня іспанська тортилья: рецепт страви на кожен день

14 вересня, 2023 четвер
17:02
рецепти Іспанська тортилья

Тортилья готується з простих інгредієнтів та не потребує багато часу, але має приємний та довершений смак. Таку страву корисно споживати як на сніданок, так і на вечерю

"Тортилья" - під цим словом ми часто розуміємо маленькі круглі коржики із кукурудзяної муки, які є частиною національної мексиканської кухні. Але іспанська тортилья – це страва, яку можна назвати чимось середнім між омлетом та запіканкою з картоплі.

Сьогодні ми з вами поділимось рецептом саме іспанської тортильї, або як її ще називають "картопляна тортилья"

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • п’ять курячих яєць;
  • оливкова олія – 3-4 ст. л. (для смаження)
  • одна ріпчаста цибуля
  • декілька гілочок зелені (для подачі)

Іспанська тортилья рецепт на сковороді. Покрокове приготування:

  • Очистіть та поріжте слайсами середньої товщини картоплю. Далі промити, аби прибрати зайвий крохмаль та просушіть паперовими рушниками.
  • Цибулю очистіть та наріжте кубиками.
  • Розігрійте пательню з оливковою олією. Викладіть картоплю та просмажуйте на середньому вогні приблизно 10 хвилин. Додайте цибулю і продовжуйте смажити ще хвилин 20 до того моменту, як картопля стане м’якою і буде добре розламуватись на шматочки.
  • Перемістіть картоплю та цибулю до миски, приправте сіллю та спеціями за смаком і перемішайте.
  • В іншій ємності обережно збийте вінчиком п’ять яєць, як на омлет, посоліть та додайте картопляно-цибулеву начинку. Залиште суміш на п’ять хвилин, аби смаки інгредієнтів змішались.
  • Знову розігрійте пательню з новою порцією оливкової олії (додайте трохи, аби злегка змастити) та готуйте на помірному вогні до того моменту, поки яйця не загустіють.
  • Обережно перегорніть тортилью сирою стороною.  Для цього знайдіть тарілку з більшим діаметром, ніж у пательні. Накрийте нею сковорідку та впевненим рухом переверніть тортилью так, аби вона опинилась на тарілці. Перекладіть страву знову на сковорідку та смажте ще 3-5 хвилин.
  • Викладіть на блюдо і додайте зелень.

Тортилья – рецепт який ви точно зможете приготувати!

А для того, щоб урізноманітнити страву, можна при смаженні додати традиційну іспанську ковбасу чорізо, що додасть пікантності та вираженості смаку.

Смачного!

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