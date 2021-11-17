"Сприяння безпеці та суверенітету": міністр оборони Швеції заявив про готовність відправити до України військових

Про це Гультквіст сказав у ефірі Sveriges Radio, передає DW.



Гультквіст сказав, що Швеція підтримує ініціативу країн Балтії відправити до України військову навчальну місію ЄС.



Пропозиція провести навчальну місію з'явилася на тлі зростання напруги на російсько-українському кордоні.



"Ми розглядаємо це як дуже важливий внесок в рамках цілей ЄС сприяти безпепеці та суверенітету України", - наголосив Гультквіст.



Шведський міністр зазначив, що тема України наразі опинилася на другому плані, оскільки увага світової спільноти прикута до Польщі та ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю.



"Україна завжди актуальна, наша солідарність із нею завжди повинна бути дуже чіткою", - заявив Гультквіст.

Раніше Міноборони України повідомило, що ескалація Росією військового конфлікту може початись у грудні поточного року.