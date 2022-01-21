Спрощення надання військової допомоги у випадку вторгення РФ: США запропонували проєкт про лендліз для України

Про це повідомляється на сайті сенату США.



"США мають здійснити негайні та рішучі дії для підтримки наших українських партнерів та щоб запобігти російському вторгненню. Цей законопроєкт, який підтримують обидві партії у Конгресі, має забезпечити президента Байдена інструментами, необхідними для швидкого постачання важливого озброєння Україні, аби вона могла протистояти діям Кремля", - йдеться у заяві Шахін.



Ця ініціатива з’явилася за підсумками недавньої поїздки двопартійної делегації американських сенаторів в Україну, на чолі якої були Шахін і Роб Портман.



Так, законопроєкт гарантує, що бюрократичні перепони не завадять Адміністрації діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту.



Довідка: практика "лендлізу" широко застосовувалась в роки Другої світової війни - тоді США постачали зброю і стратегічні матеріали союзникам по антигітлерівській коаліції на частково безоплатній основі.

Нагадаємо, Британія відправила до України 30 спецпризначенців на тлі загрози РФ.

На тлі російської загрози Естонія має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці.