СРСР-інсталяція на Алеї Небесної сотні: затриманих активістів відпустили

Про це повідомляє пресслужба Нацкорпусу.



"Хлопців відпустили! Усі восьмеро активістів, які були затримані під час демонтажу совкової інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні, вже вийшли з Печерського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Провадження проти активістів у поліції не відкривали та жодних юридичних претензій до них наразі немає. В управлінні вони написали пояснення, після чого їх відпустили.



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"Наразі радимося з юристами щодо наших подальших дій стосовно побиття активістів силовиками. Нагадаємо, в одного з затриманих стався вивих плеча", - йдеться в повідомленні.

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