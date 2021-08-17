СРСР-інсталяція на Алеї Небесної сотні: затриманих активістів відпустили
Активістів, які були затримані під час демонтажу СРСР-інсталяція на Алеї Героїв Небесної сотні, відпустили
Про це повідомляє пресслужба Нацкорпусу.
"Хлопців відпустили! Усі восьмеро активістів, які були затримані під час демонтажу совкової інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні, вже вийшли з Печерського управління поліції", - йдеться в повідомленні.
Провадження проти активістів у поліції не відкривали та жодних юридичних претензій до них наразі немає. В управлінні вони написали пояснення, після чого їх відпустили.
Читайте також: Директор Музею Революції Гідності: Організатори СРСР-інсталяцій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві досі невідомі
"Наразі радимося з юристами щодо наших подальших дій стосовно побиття активістів силовиками. Нагадаємо, в одного з затриманих стався вивих плеча", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні перед Днем Незалежності облаштували локацію у радянському стилі.
- Міський голова Віталій Кличко відреагував на встановлення на Алеї Небесної сотні декорацій в радянському стилі.
- Кандидат політичних наук Андрій Ковальов вважає, що для президента Володимира Зеленського та його оточення все “совєцьке” є святим, а у святкуванні 30-річчя Незалежності нашої держави немає українського наративу.
- Згодом, активісти розбили декорації у радянському стилі на Алеї Небесної сотні, поліція затримала частину людей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе