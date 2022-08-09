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Війна з Росією: хроніка
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США нададуть Україні $89 млн на розмінування

9 серпня, 2022 вiвторок
22:26
війна з Росією розмінування міна

Державний департамент США затвердив надання $89 млн на підготовку саперів, які розміновуватимуть Україну

Про це повідомляє Reuters.

На ці кошти упродовж року Україна за кошти США зможе оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів, — йдеться у повідомленні.

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  • 9 серпня стало відомо, що Молдова підготувала саперів і готова направити в Україну для розмінування територій.
  • Наприкінці липня Словенія заявила, що допоможе розміновувати Україну.
  • 24 червня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий припустив, що для розмінування територій України знадобиться близько 10 років.

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