США нададуть Україні $89 млн на розмінування
Державний департамент США затвердив надання $89 млн на підготовку саперів, які розміновуватимуть Україну
Про це повідомляє Reuters.
На ці кошти упродовж року Україна за кошти США зможе оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів, — йдеться у повідомленні.
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- 9 серпня стало відомо, що Молдова підготувала саперів і готова направити в Україну для розмінування територій.
- Наприкінці липня Словенія заявила, що допоможе розміновувати Україну.
- 24 червня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий припустив, що для розмінування територій України знадобиться близько 10 років.
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