США нададуть Україні $89 млн на розмінування

Про це повідомляє Reuters.

На ці кошти упродовж року Україна за кошти США зможе оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів, — йдеться у повідомленні.

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9 серпня стало відомо, що Молдова підготувала саперів і готова направити в Україну для розмінування територій.

Наприкінці липня Словенія заявила, що допоможе розміновувати Україну.

24 червня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий припустив, що для розмінування територій України знадобиться близько 10 років.