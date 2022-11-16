США нададуть Україні найбільший пакет допомоги з початку війни, - Мелінда Гарінґ

Про це заявила заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США) Мелінда Гарінґ під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Підтримка буде потужною, і більшість очікує, що наступний пакет допомоги, що надійде до Різдва, буде найбільшим пакетом допомоги, що бачила Україна", - сказала вона, коментуючи проміжні вибори у США.

Гарінґ підкреслила, що на виборах перемогли кандидати, які підтримують Україну.

"Багато з тих, про кого ми хвилювалися, не було переобрано. А от тих, хто підтримує Україну, було переобрано. Це основне", - сказала вона.

"Керівництво групи підтримки України було переобрано. Так само і в палаті представників було переобрано декілька основних осіб, які промовисто підтримують Україну", - зазначила Мелінда Гарінґ.

Також, додала вона, в Сенаті переміг голова Комітету з міжнародних відносин, який підтримує Україну.

"Я знаю, що українці дуже хвилювалися, що переможе більшість прихильників Трампа. І тоді буде зміна в підтримці України. Цього не відбудеться. Підтримка буде потужною, і більшість очікує, що наступний пакет допомоги, що надійде до Різдва, буде найбільшим пакетом допомоги, що бачила Україна", - резюмувала Мелінда Гарінґ.