США нададуть Україні найбільший пакет допомоги з початку війни, - Мелінда Гарінґ
Україна може невдовзі отримати від Сполучених Штатів найбільший пакет допомоги з початку війни
Про це заявила заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США) Мелінда Гарінґ під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"Підтримка буде потужною, і більшість очікує, що наступний пакет допомоги, що надійде до Різдва, буде найбільшим пакетом допомоги, що бачила Україна", - сказала вона, коментуючи проміжні вибори у США.
Гарінґ підкреслила, що на виборах перемогли кандидати, які підтримують Україну.
"Багато з тих, про кого ми хвилювалися, не було переобрано. А от тих, хто підтримує Україну, було переобрано. Це основне", - сказала вона.
"Керівництво групи підтримки України було переобрано. Так само і в палаті представників було переобрано декілька основних осіб, які промовисто підтримують Україну", - зазначила Мелінда Гарінґ.
Також, додала вона, в Сенаті переміг голова Комітету з міжнародних відносин, який підтримує Україну.
"Я знаю, що українці дуже хвилювалися, що переможе більшість прихильників Трампа. І тоді буде зміна в підтримці України. Цього не відбудеться. Підтримка буде потужною, і більшість очікує, що наступний пакет допомоги, що надійде до Різдва, буде найбільшим пакетом допомоги, що бачила Україна", - резюмувала Мелінда Гарінґ.
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