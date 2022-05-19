США нададуть Україні нову екстрену продовольчу допомогу на суму $215 млн

Про це пише CNN.

"Сьогодні, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще 215 мільйонів доларів нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше. Ми очікуємо, що наш Конгрес дуже скоро затвердить приблизно 5,5 мільярдів доларів додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку",- сказав Блінкен.

За даними видання, Блінкен також сказав, що США виділять 500 мільйонів доларів на збільшення виробництва в США добрив. Це відбувається через збільшення попиту на добрива у країнах, які традиційно отримували їх з Росії (РФ є найбільшим у світі експортером добрив).

"Вартість ведення бізнесу для таких життєво важливих організацій, як Всесвітня продовольча програма, Продовольча та сільськогосподарська організація, ЮНІСЕФ та інших, зростає. Ми повинні допомогти їм продовжувати вести свій бізнес. Зокрема, країни зі значними запасами зерна та добрив, а також з фінансовими ресурсами мають активізуватися та робити це швидко. Сполучені Штати оголосили про нове фінансування на суму понад 2,3 мільярда доларів на екстрену продовольчу допомогу для задоволення глобальних гуманітарних потреб після вторгнення Росії в Україну",- додав Ентоні Блінкен.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба й держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили нову оборонну допомогу Україні й експорт українського зерна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у керівництва РФ було бажання знищити Україну і розділити Північноатлантичний Альянс.

Посольство США у Києві планує відновити роботу вже найближчим часом. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

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