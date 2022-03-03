США не закриватимуть небо над Україною через ризик прямої війни з РФ, - Білий дім

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає Liga.net.

Псакі повторила, що президент Байден не хоче закривати небо над Україною, тому що це передбачає, що армія США збиватиме російські літаки.

З її слів, це може спровокувати пряму війну з Росією.



"Цього кроку ми хочемо уникнути", - сказала Псакі.

Нагадаємо, Кулеба закликав партнерів допомогти Україні захиститися від ударів із повітря: "Закрийте небо зараз!".

Конгресмени США попросили Байдена закрити небо над Україною.