США не закриватимуть небо над Україною через ризик прямої війни з РФ, - Білий дім
США не закриватимуть небо над територією України, бо це може призвести до війни з Росією
Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає Liga.net.
Псакі повторила, що президент Байден не хоче закривати небо над Україною, тому що це передбачає, що армія США збиватиме російські літаки.
З її слів, це може спровокувати пряму війну з Росією.
"Цього кроку ми хочемо уникнути", - сказала Псакі.
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