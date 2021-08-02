США не запровадять локдаун попри зростання кількості інфікованих штамом "Дельта", - головний інфекціоніст
У США не буде жорсткого карантину, незважаючи на зростання кількості інфікованих штамом коронавірусу "Дельта"
Про це заявив головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі, передає РБК-Україна з посиланням на АВС.
"Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Вважаю, що у нас є достатня кількість (вакцинованих, - ред) людей в країні, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими", - сказав Фаучі.
Він додав, що близько 100 млн осіб американців не зробили щеплення, і додав, що в майбутньому їх, ймовірно, чекає "деякі біль і страждання".
"Ми повторюємо, що вирішення цієї проблеми - вакцинація", - підкреслив Фаучі.
Кількість випадків COVID-19 у США в останні тижні різко зросла через штам "Дельта".
За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакциновано понад 164,4 млн осіб, або 49,5% всього населення.
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