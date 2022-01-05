США обговорить із Росією питання вторгнення до сусідніх держав і хімзброї
Під час переговорів із РФ наступного тижня США планує порушити питання вторгнення до сусідніх держав і застосування хімічної зброї, і не збирається відповідати на всі пункти російських вимог щодо "гарантій безпеки"
Про це прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила під час брифінгу 5 січня.
За її словами, США планують під час майбутньої серії переговорів з РФ порушити питання вторгнення до сусідніх країн і обговорити застосування хімічної зброї на іноземній території.
Вона зазначила, що ці теми піднімуть найближчими днями та наступного тижня.
Також Псакі підкреслила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони щодо "гарантій безпеки".
"Багато з них цього не заслуговують", - сказала речниця Білого дому.
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