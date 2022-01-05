США обговорить із Росією питання вторгнення до сусідніх держав і хімзброї

Про це прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила під час брифінгу 5 січня.



За її словами, США планують під час майбутньої серії переговорів з РФ порушити питання вторгнення до сусідніх країн і обговорити застосування хімічної зброї на іноземній території.



Вона зазначила, що ці теми піднімуть найближчими днями та наступного тижня.



Також Псакі підкреслила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони щодо "гарантій безпеки".



"Багато з них цього не заслуговують", - сказала речниця Білого дому.

17 грудня МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.

РФ підтвердила плани провести 10 січня перемовини зі США з безпекових питань.