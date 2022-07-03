США оплатять програми VPN для росіян
Фонд відкритих технологій (OTF), який підтримує уряд США, виплатить гроші американським компаніям, які безкоштовно надають росіянам програми VPN
Про це пише Deutsche Welle.
Це зроблять для того, щоб громадяни РФ мали змогу обійти цензуру та отримати доступ до незалежних медіа.
Використання в Росії технологій, що дозволяють обходити блокування сайтів, різко виросло після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому.
За даними OTF, кілька мільйонів людей у Росії використовують VPN від компаній Lantern, Psiphon та nthLink.
- 8 червня естонське інтернет-видання "Можем обяснить" повідомило, що за час масштабної війни РФ витратила понад 1 млрд руб. на VPN-сервіси для обходу санкцій, які сама ж і запровадила.
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