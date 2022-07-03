США оплатять програми VPN для росіян

Про це пише Deutsche Welle.

Це зроблять для того, щоб громадяни РФ мали змогу обійти цензуру та отримати доступ до незалежних медіа.

Використання в Росії технологій, що дозволяють обходити блокування сайтів, різко виросло після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому.

За даними OTF, кілька мільйонів людей у ​​Росії використовують VPN від компаній Lantern, Psiphon та nthLink.

8 червня естонське інтернет-видання "Можем обяснить" повідомило, що за час масштабної війни РФ витратила понад 1 млрд руб. на VPN-сервіси для обходу санкцій, які сама ж і запровадила.

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