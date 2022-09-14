Про це йдеться в резюме Держдепартаменту, підготовленому за результатами недавнього огляд американської розвідки, пише The New York Times.

Подаємо текст статті у перекладі Агії Загребельської.

"Кремль та його довірені особи перевели ці кошти у спробі сформувати іноземне політичне лобі на користь Москви", - йдеться у документі.

Росія, ймовірно, передала ще більше коштів, які залишилися непоміченими, зазначено у доповіді.

Спецслужби зазначають, що будуть використовувати офіційні канали зв'язку з цільовими країнами для обміну поки що секретною інформацією про російську діяльність, спрямовану на їхнє політичне середовище.

Документ Держдепартаменту був надісланий у понеділок, 12 вересня, у вигляді телеграми до посольств США у всьому світі, щоб узагальнити тези для американських дипломатів у розмовах з іноземними офіційними особами.

Нед Прайс, речник Держдепартаменту, підтвердив на прес-конференції у вівторок, що висновки щодо Росії є результатом роботи американських розвідувальних служб. Він додав, що втручання Росії у вибори було "нападом на суверенітет", подібно до війни Росії проти України. "Щоб боротися з цим, у багатьох відношеннях ми маємо привернути до цього увагу", - сказав він.

У статті йдеться, що повідомлення Держдепартаменту та оприлюднення деяких даних розвідки – це перші спроби адміністрації Байдена використати матеріали розвідки, щоб розкрити масштаби російського втручання у світові політичні процеси та вибори, а також закликати інші країни допомогти у боротьбі з цим.

Зазначається, що Американські розвідувальні служби встановили – Росія втручалася у президентські вибори 2016 року на користь Трампа. Її методи включали використання кібероперацій для поширення дезінформації. Співробітники американської розвідки також встановили, що Путін санкціонував кампанію, спрямовану на заподіяння шкоди кандидатурі Байдена, коли він балотувався в 2020 році.

У новому документі йдеться про те, що глобальні операції здійснюються цілою низкою російських відомств і приватних осіб, включаючи ФСБ та інші силові структури, а також діячів бізнесу.

"Названо двох людей, Євгена Пригожина та Олександра Бабакова, близьких соратників Путіна, які брали участь у кампаніях впливу чи втручання. У квітні Міністерство юстиції звинуватило Бабакова, який також є депутатом держдуми РФ, та двох інших громадян Росії у змові з метою порушення санкцій США та шахрайства при управлінні "міжнародною мережею іноземного впливу та дезінформації для просування інтересів Росії", - пише видання.

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Росіяни платять готівкою, криптовалютою, електронними грошовимата розкішними подарунками, йдеться у документі. Вони переказують гроші через широке коло установ, щоб приховати походження фінансування. До цих установ входять фонди, аналітичні центри, організовані злочинні угруповання, політичні консультаційні фірми, підставні компанії та російські держпідприємства. Гроші також передаються таємно через рахунки та ресурси російського посольства.

Журналісти наголошують, що в одній азіатській країні російський посол передав мільйони доларів готівкою кандидату в президенти. Американські агентства також виявили, що останніми роками Росія використовувала фальшиві контракти та підставні компанії у кількох європейських країнах для передачі грошей політичним партіям.

"Деякі з таємних методів політичного фінансування Росії особливо поширені у певних частинах світу, - йдеться у документі – Росія використовує державні підприємства та великі фірми для прихованого переміщення коштів у ряді регіонів, включаючи Центральну Америку, Азію, Близький Схід та Північну Африку, а також аналітичні центри та фонди, які особливо активні в Європі".

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Зазначається, що минулого року один з російських бізнесменів намагався використати проросійські аналітичні центри в Європі для підтримки ультраправих націоналістичних партій.

Представники спецслужб попереджають, що найближчими місяцями Росія може використати свій "набір інструментів прихованого впливу", включаючи таємне політичне фінансування, у багатьох регіонах світу, щоб спробувати підірвати санкції, введені проти Росії під керівництвом США, та "зберегти свій вплив у цих регіонах на фоні війни, що триває в Україні".

Видання пише, що огляд розвідувань був замовлений вищими посадовими особами адміністрації цього літа. Деякі висновки були нещодавно розсекречені, щоб їх можна було широко поширити.

"Однією з цілей кампанії США щодо розкриття подробиць про російське політичне втручання та вплив є зміцнення демократичної стійкості у всьому світі, що є основою зовнішньої політики президента Байдена", - пише The New York Times.

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Представники адміністрації зосереджені на тому, щоб країни, які взяли участь у минулорічному Саміті за демократію, який Байден провів у Вашингтоні, змогли зміцнити свої демократичні системи. Адміністрація планує незабаром скликати другий саміт.

У резюме держдепу подані заходи, які США та країни-партнери можуть вжити для пом'якшення наслідків російських кампаній політичного втручання, включаючи запровадження економічних санкцій та заборон на поїздки щодо відомих "фінансових посібників" та "суб'єктів впливу".

Як зазначає видання, департамент також рекомендував країнам координувати обмін розвідданими, покращити перевірку іноземних інвестицій, посилити можливості розслідування іноземного фінансування політичних партій та кампаній, а також забезпечити дотримання та розширення правил реєстрації іноземних агентів.

Департамент також рекомендував урядам вислати із країни співробітників російської розвідки, які, як з'ясувалося, брали участь у відповідних операціях із таємного фінансування.

У резюме Держдепартамент зазначив, що закликає уряди захищатися від таємного політичного фінансування "не тільки з боку Росії, а й з боку Китаю та інших країн, які наслідують цю поведінку".

Нагадаємо, вчора CNN повідомили, що з 2014 року Росія витратила щонайменше $300 млн на підкуп політиків у всьому світі

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