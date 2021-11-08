США передали Україні два патрульні катери класу "Island"

Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Два американські патрульні катери класу "Island" вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці катери відправили в Україну в рамках безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали ще у 2014 році.

Патрульні катери типу "Айленд" (англ. "Island") - це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначений для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах.



Як повідомлялося раніше, до м. Балтімор у вересні цього року прибув черговий - п'ятий екіпаж для навчань з управління та експлуатації патрульних катерів. Раніше на суднах проводили ремонтні роботи та технічне обслуговування.



Також у жовтні 2019 року два патрульні катери - "Слов’янськ" та "Старобільськ" прибули в Україну.



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