США підвищили мита на непідсанкційні російські товари
США підняли до 35% ставку мита на російські товари, імпорт яких не підпадає під санкції
Про це йдеться в розпорядженні президента США Джо Байдена, пише Економічна правда.
Згідно з розпорядженням, США ухвалили рішення через місяць підвищити до 35% ставку адвалорного мита на російські товари, імпорт яких не підпадає під санкції.
"Підвищення ставки мита … до 35% адвалорного мита на деякі інші продукти Російської Федерації, імпорт яких не заборонено, є виправданим і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", – йдеться в розпорядженні.
У квітні США припинили дію статусту найбільшого сприяння, іншими словами - торгових преференцій для Росії та Білорусі, а це рішення є його продовженням.
Переляк товарів, на які мито буде підвищено, поки що не оприлюднений.
- Нагадаємо, сенат США скасував для Росії статус "найбільшого сприяння" в торгівлі 7 квітня.
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