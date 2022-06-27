Про це йдеться в розпорядженні президента США Джо Байдена, пише Економічна правда.

Згідно з розпорядженням, США ухвалили рішення через місяць підвищити до 35% ставку адвалорного мита на російські товари, імпорт яких не підпадає під санкції.

"Підвищення ставки мита … до 35% адвалорного мита на деякі інші продукти Російської Федерації, імпорт яких не заборонено, є виправданим і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", – йдеться в розпорядженні.

У квітні США припинили дію статусту найбільшого сприяння, іншими словами - торгових преференцій для Росії та Білорусі, а це рішення є його продовженням.

Переляк товарів, на які мито буде підвищено, поки що не оприлюднений.

Нагадаємо, сенат США скасував для Росії статус "найбільшого сприяння" в торгівлі 7 квітня.