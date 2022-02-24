США планують надати Україні нову оборонну зброю, - Кулеба після розмови з Блінкеном
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю для оборони
Про це він написав у Twitter.
"Мав телефонну розмову з секретарем Блінкеном про способи зупинити жорстоку загарбницьку війну Росії проти України. Секретар поінформував мене про нові санкції США проти Росії, а також про плани доставки нової оборонної зброї, щоб допомогти Україні захиститися. Україна тримається. Нам потрібен світ, щоб допомогти нам", - написав очільник МЗС.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- 24 лютого Рада Європейського Союзу погодила додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.
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