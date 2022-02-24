США планують надати Україні нову оборонну зброю, - Кулеба після розмови з Блінкеном

Про це він написав у Twitter.



"Мав телефонну розмову з секретарем Блінкеном про способи зупинити жорстоку загарбницьку війну Росії проти України. Секретар поінформував мене про нові санкції США проти Росії, а також про плани доставки нової оборонної зброї, щоб допомогти Україні захиститися. Україна тримається. Нам потрібен світ, щоб допомогти нам", - написав очільник МЗС.



Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

24 лютого Рада Європейського Союзу погодила додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb