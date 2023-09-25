США планують ввести безвізовий режим з Ізраїлем
Цього тижня Сполучені Штати планують прийняти Ізраїль до Програми безвізового режиму, незважаючи на те, що Вашингтон постійно занепокоєний ставленням ізраїльського уряду до палестинських американців
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що цього тижня адміністрація Байдена буде готова прийняти Ізраїль до Програми безвізового режиму, що дозволить його ізраїльтянам подорожувати до Сполучених Штатів без американської візи, незважаючи на те, що Вашингтон постійно занепокоєний ставленням ізраїльського уряду до палестинських американців.
"Офіційні особи США кажуть, що оголошення про вступ Ізраїлю до Програми безвізового режиму заплановано на кінець тижня, якраз перед закінченням федерального бюджетного року в суботу, що є кінцевим терміном для вступу Ізраїлю без необхідності повторного проходження кваліфікації наступного року", - йдеться у повідомленні.
Міністерство внутрішньої безпеки керує програмою, яка наразі дозволяє громадянам 40 переважно європейських та азіатських країн подорожувати до США протягом трьох місяців без віз. Очільник міністерства Алехандро Майоркас збирається оголосити про це в четвер.
- У серпні повідомлялось, що Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем, а також звернутися до союзників із проханням виключити Ізраїль із зустрічей Контактної групи щодо оборони України. Таке питання розглядається, зокрема, через проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців, які їдуть в Ізраїль.
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