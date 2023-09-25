США планують ввести безвізовий режим з Ізраїлем

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що цього тижня адміністрація Байдена буде готова прийняти Ізраїль до Програми безвізового режиму, що дозволить його ізраїльтянам подорожувати до Сполучених Штатів без американської візи, незважаючи на те, що Вашингтон постійно занепокоєний ставленням ізраїльського уряду до палестинських американців.

"Офіційні особи США кажуть, що оголошення про вступ Ізраїлю до Програми безвізового режиму заплановано на кінець тижня, якраз перед закінченням федерального бюджетного року в суботу, що є кінцевим терміном для вступу Ізраїлю без необхідності повторного проходження кваліфікації наступного року", - йдеться у повідомленні.

Міністерство внутрішньої безпеки керує програмою, яка наразі дозволяє громадянам 40 переважно європейських та азіатських країн подорожувати до США протягом трьох місяців без віз. Очільник міністерства Алехандро Майоркас збирається оголосити про це в четвер.