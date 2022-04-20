За межами України 50 українських інструкторів почали навчати користуватися американськими гаубицями, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Гаубиці та снаряди прибули до Європи для відправки в Україну.

"Навчання українців поводженню з нашими гаубицями розпочато, - сказав поінформований американський чиновник. - Навчання проходить близько 50 українців за межами України".

Він додав, що це невелика кількість українців, які після навчання стануть інструкторами для своїх колег.

До Європи продовжують надходити вантажі допомоги Україні зі США. За останні 24 години в регіон прибуло близько чотирьох рейсів допомоги, повідомив чиновник. Ці поставки фінансуються за рахунок останнього президентського пакету на суму 800 мільйонів доларів.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства США, 18 квітня в Європу прибув перший рейс нової американської допомоги в галузі безпеки для України

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