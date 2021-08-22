США повернули посла до Кабула
Уряд Сполучених Штатів повернув до столиці Афганістану свого колишнього посла в цій країні Джона Басса
Про це передає Еспресо.TV.
"Посол Джон Басс недавно повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців і його колишніх колег", - йдеться в повідомленні посольства.
"Уряд США був і залишається прихильним Афганістану", - наголосили у відомстві.
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