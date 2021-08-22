США повернули посла до Кабула

Про це передає Еспресо.TV.



"Посол Джон Басс недавно повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців і його колишніх колег", - йдеться в повідомленні посольства.



"Уряд США був і залишається прихильним Афганістану", - наголосили у відомстві.