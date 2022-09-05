США повинні готуватися до припинення існування РФ у її нинішньому вигляді, - американський генерал Ходжес

Про це написав американський генерал Бен Ходжес у твіттері.

"Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати "деімперіалізацію" Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця російської федерації у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього. Ми не були готові до кінця СРСР", - твітнув екскомандувач військами США у Європі.

Таким чином він прокоментував слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера про те, що "імперіалістичні війни" РФ проти її сусідів почалися не в Україні, але "сталися" в Грузії, і "ми не можемо забувати, що Росія все ще перебуває в Грузії".

3 вересня професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі Еспресо заявив, що Захід після війни має ставитись до Росії по-іншому, ніж після розпаду СРСР. На думку професора, росіяни знову візьмуть гроші й будуть продовжувати те саме, що вони робили все життя і роблять зараз.

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