Про це повідомляє Reuters.

Угоду про співпрацю було укладено під час конференції Abrams Suppliers, організованої спільно General Dynamics та познанською компанією Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, що входить до концерну PGZ.

Відомо, що центр планує відкрити польській виробник озброєння Polska Grupa Zbrojeniowa. Це пов'язано з тим, що Варшава планує подвоїти чисельність своєї армії у цьому році, а також збільшити витратити на оборону до 4% ВВП.

"Як надійний партнер для армії, ми відповідаємо за підтримку підрозділів шляхом забезпечення ефективності кожного типу обладнання, яке використовується польською армією або починає використовуватися", - заявив виконавчий директор PGZ Себастьян Хвалек.

Видання зазначає, що минулого року Польща уклала контракт на постачання 250 танків Abrams M1A2 SEPv3 із супутнім обладнанням, логістикою та навчальним пакетом. Перші танки Abrams M1A2 SEPv3 мають прибути до кінця 2024 року, а вся техніка надійде до кінця 2026-го.