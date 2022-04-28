США та РФ провели обмін засудженими
США обмінялася з Росією ув'язненими: Москва звільнила колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка
Про це МЗС Росії повідомило в середу, 27 квітня, а також пишуть The Wall Street Journal, Reuters та Daily Sabah.
За даними адвоката Ярошенка Олексія Тарасова, процедура обміну відбулася у третій країні. ЗМІ пишуть, що обмін відбувся в Туреччині.
Чиновники США зауважили, що обмін не був частиною широких дипломатичних переговорів з Росією і не означає зміну американського підходу до України.
У свою чергу Reuters називає російсько-американські відносини найгіршими з часів холодної війни після вторгнення РФ в Україну та подальших санкцій Заходу проти Москви.
Президент Байден привітав повернення громадянина США додому.
"Ми вітаємо Тревора Ріда вдома і святкуємо його повернення до сім'ї, яка дуже сумувала за ним. Я чув у голосах батьків Тревора, як сильно вони турбуються про його здоров'я та сумують. І я був радий можливості поділитися з ними гарною новиною про звільнення Тревора", - сказав Байден.
Довідка: Росіянина Костянтина Ярошенка у 2010 році було заарештовано в Ліберії американськими спецслужбами. У 2011 році його засудили до США до 20 років в'язниці за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Чоловік відкидав звинувачення.
Американець Тревор Рід був потрапив під варту влітку 2019 року після того, як російська влада заявила, що він напав на офіцера, коли поліція відвезла його в поліцейську дільницю після нічної вечірки. У 2020 році отримав дев'ять років позбавлення волі. Уряд США та сам Рід заперечують звинувачення та сумніваються в справедливості судового процесу.
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