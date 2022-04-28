США та РФ провели обмін засудженими

Про це МЗС Росії повідомило в середу, 27 квітня, а також пишуть The Wall Street Journal, Reuters та Daily Sabah.

За даними адвоката Ярошенка Олексія Тарасова, процедура обміну відбулася у третій країні. ЗМІ пишуть, що обмін відбувся в Туреччині.

Чиновники США зауважили, що обмін не був частиною широких дипломатичних переговорів з Росією і не означає зміну американського підходу до України.

У свою чергу Reuters називає російсько-американські відносини найгіршими з часів холодної війни після вторгнення РФ в Україну та подальших санкцій Заходу проти Москви.

Президент Байден привітав повернення громадянина США додому.

"Ми вітаємо Тревора Ріда вдома і святкуємо його повернення до сім'ї, яка дуже сумувала за ним. Я чув у голосах батьків Тревора, як сильно вони турбуються про його здоров'я та сумують. І я був радий можливості поділитися з ними гарною новиною про звільнення Тревора", - сказав Байден.





Довідка: Росіянина Костянтина Ярошенка у 2010 році було заарештовано в Ліберії американськими спецслужбами. У 2011 році його засудили до США до 20 років в'язниці за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Чоловік відкидав звинувачення.

Американець Тревор Рід був потрапив під варту влітку 2019 року після того, як російська влада заявила, що він напав на офіцера, коли поліція відвезла його в поліцейську дільницю після нічної вечірки. У 2020 році отримав дев'ять років позбавлення волі. Уряд США та сам Рід заперечують звинувачення та сумніваються в справедливості судового процесу.



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