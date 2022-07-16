США виділять $1 млрд на продовольчу безпеку в Північній Африці та Близькому Сході, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на слова чиновника з адміністрації Байдена.

"Президент Джо Байден оголосить у суботу під час арабського саміту, що Сполучені Штати виділять 1 мільярд доларів на нову короткострокову та довгострокову допомогу з продовольчої безпеки для регіону Близького Сходу та Північної Африки", - повідомляє видання.

За даними журналістів, Байден, на другому етапі своєї першої поїздки на Близький Схід як президент, зосередився на запланованому саміті за участю шести держав Перської затоки, які входять до Ради співробітництва країн Перської затоки (GCC), а також Єгипту, Йорданії та Іраку.

За словами чиновника, лідери GCC також протягом наступних двох років виділять 3 мільярди доларів на проєкти, які відповідають партнерським відносинам США у глобальній інфраструктурі та інвестиціях.

9 липня представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що через війну Росії понад 300 мільйонів людей у світі опинилися на межі голоду.

16 липня Байден прибув у Саудівську Аравію домовлятися про нафту і енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії.

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