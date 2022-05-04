США ввели в Румунію батальйон Нацгвардії і загін винищувачів F-35

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс, пише Stiripesurse.

Клаус Йоханніс повідомив про введення в країну американського батальйону Stryker і загону винищувачів F-35, які мають виконувати завдання НАТО "зі стримування і оборони".



"Ескалація напруженості і масоване нарощування військової присутності РФ поблизу України і в Чорноморському регіоні негативно позначається на міжнародній безпеці і стабільності, зокрема, на європейській і Чорноморській регіональній безпеці", – пояснив він.



Безпекова ситуація вимагає розвитку здатності реагувати на нові виклики, вказав президент Румунії.

За його словами, "цей значний внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США, як союзника і головного стратегічного партнера Румунії, в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".