США ввели в Румунію батальйон Нацгвардії і загін винищувачів F-35
Батальйон США Stryker і загін F-35 відтепер дислокуються в Румунії, вони будуть виконувати завдання НАТО зі стримування і оборони
Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс, пише Stiripesurse.
Клаус Йоханніс повідомив про введення в країну американського батальйону Stryker і загону винищувачів F-35, які мають виконувати завдання НАТО "зі стримування і оборони".
"Ескалація напруженості і масоване нарощування військової присутності РФ поблизу України і в Чорноморському регіоні негативно позначається на міжнародній безпеці і стабільності, зокрема, на європейській і Чорноморській регіональній безпеці", – пояснив він.
Безпекова ситуація вимагає розвитку здатності реагувати на нові виклики, вказав президент Румунії.
За його словами, "цей значний внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США, як союзника і головного стратегічного партнера Румунії, в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".
- Нагадаємо, у румунському порту Констанца вперше з початку війни завантажили для експорту судно з українським зерном.
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