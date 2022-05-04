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Головна війна з Росією США ввели в Румунію батальйон Нацгвардії і загін винищувачів F-35

США ввели в Румунію батальйон Нацгвардії і загін винищувачів F-35

4 травня, 2022 середа
14:25
війна з Росією винищувач F-35

Батальйон США Stryker і загін F-35 відтепер дислокуються в Румунії, вони будуть виконувати завдання НАТО зі стримування і оборони

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс, пише Stiripesurse.

Клаус Йоханніс повідомив про введення в країну американського батальйону Stryker і загону винищувачів F-35, які мають виконувати завдання НАТО "зі стримування і оборони".

"Ескалація напруженості і масоване нарощування військової присутності РФ поблизу України і в Чорноморському регіоні негативно позначається на міжнародній безпеці і стабільності, зокрема, на європейській і Чорноморській регіональній безпеці", – пояснив він.

Безпекова ситуація вимагає розвитку здатності реагувати на нові виклики, вказав президент Румунії.

За його словами, "цей значний внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США, як союзника і головного стратегічного партнера Румунії, в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".

  • Нагадаємо, у румунському порту Констанца вперше з початку війни завантажили для експорту судно з українським зерном.
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Румунія
НАТО
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