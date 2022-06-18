США ймовірно зупинять продаж безпілотників MQ-1C Grey Eagle Україні через побоювання, що вони потраплять в РФ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За словами двох джерел, знайомих з питанням, план адміністрації Джо Байдена з продажу Україні чотирьох великих бойових безпілотників MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, було припинено.

Згідно з інформацією агентства, операцію з продажу секретного обладнання для спостереження було відхилено через рекомендацію Управління з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології. Модель БПЛА MQ-1C Grey Eagle відносять саме до таких.

Заперечення проти експорту бойових безпілотників виникло через побоювання, що радар та обладнання для спостереження на них можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, у випадку потрапляння до рук військових РФ. Наразі рішення про потенційне укладення угоди з Україною розглядає Пентагон.

15 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США. Під час розмови вони з Блінкеном скоординували кроки для посилення санкційного тиску на Росію.

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