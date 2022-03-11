США заборонять імпорт алкоголю та морепродуктів з Росії, - Білий дім

Про це заявив чиновник Білого дому, повідомляє CNN.



За його словами, Вашингтон планує заборонити імпорт російських алкоголю та морепродуктів, таких як горілка та ікра.



Незабаром президент США Джо Байден має намір закликати до скасування статусу "найбільшого сприяння" Росії, що означало постійні нормальні торговельні відносини двох держав. Цей крок, який був узгоджений з G7 та союзниками ЄС, потребуватиме рішення Конгресу.



Нагадаємо, 8 березня, США наклали ембарго на купівлю російської нафти, газу та вугілля.