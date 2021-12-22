США звинуватили РФ у недотриманні правил СОТ
Торговий представник США Кетрін Тай зазначила, що РФ порушує правила Світової організації торгівлі, забезпечуючи преференції російським товарам і використовуючи пандемію для посилення торговельних обмежень
Про це йдеться в її заяві.
"Росія продовжує відходити від керівних принципів Світової організації торгівлі, таких як недискримінаційна практика, відкрита торгівля, передбачуваність, прозорість та чесна конкуренція", - зазначила вона.
У наведеному офісом Кетрін Тай звіті про виконання Росією зобов’язань СОТ за 2021 рік йдеться про те, що РФ забезпечує преференції російським товарам і послугам. Також Росія необґрунтовано обмежує імпорт і не визнає гарантій інших держав про експорт у сільськогосподарській галузі.
Крім того, Кетрін Тай наголосила, що російська сторона використовує пандемію коронавірусу, щоб посилити обмеження на торгівлю в межах РФ.
"Офіс торгового представника США надалі буде взаємодіяти з партнерами-однодумцями та використовувати інструменти СОТ, аби притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в багатосторонній торговій системі", - зазначила торговий представник США.
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