Про це повідомляє Deadline.

Актор помер від поліорганної недостатності. У свідоцтві про смерть Роббі Колтрейна зазначено, що він страждав від сепсису, інфекції нижніх дихальних шляхів і блокади серця.

Окрім цього, у Колтрейна, який зіграв Геґріда у серії фільмів про Гаррі Поттера, також діагностували ожиріння та діабет 2 типу.

Зірка "Гаррі Поттера", "Джеймса Бонда" і "Крекера" помер у лікарні недалеко від свого будинку в шотландському місті Ларберт. Останні два роки актор страждав через поганий стан здоров'я. Колтрейн народився під ім'ям Ентоні Роберт Макміллан в місті Рутерглен, Шотландія в 1950 році. Він взяв сценічний псевдонім на честь джазового саксофоніста Джона Колтрейна.

Інформація про смерть актора зʼявилась 14 жовтня.

24 травня британська письменниця Джоан Роулінг виклала книжки про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою у безплатному доступі на своєму сайті Pottermore Publishing.

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