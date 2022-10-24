Стала відома причина смерті Роббі Колтрейна, який зіграв Геґріда у "Гаррі Поттері"
Актор Роббі Колтрейн помер у віці 72 років 14 жовтня, як виявилось, тривалий час він страждав на низку хвороб
Про це повідомляє Deadline.
Актор помер від поліорганної недостатності. У свідоцтві про смерть Роббі Колтрейна зазначено, що він страждав від сепсису, інфекції нижніх дихальних шляхів і блокади серця.
Окрім цього, у Колтрейна, який зіграв Геґріда у серії фільмів про Гаррі Поттера, також діагностували ожиріння та діабет 2 типу.
Зірка "Гаррі Поттера", "Джеймса Бонда" і "Крекера" помер у лікарні недалеко від свого будинку в шотландському місті Ларберт. Останні два роки актор страждав через поганий стан здоров'я. Колтрейн народився під ім'ям Ентоні Роберт Макміллан в місті Рутерглен, Шотландія в 1950 році. Він взяв сценічний псевдонім на честь джазового саксофоніста Джона Колтрейна.
- Інформація про смерть актора зʼявилась 14 жовтня.
- 24 травня британська письменниця Джоан Роулінг виклала книжки про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою у безплатному доступі на своєму сайті Pottermore Publishing.
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