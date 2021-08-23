Стало відоме ім'я військового, який загинув на фронті 22 серпня

Про це повідомляє пресслужба підрозділу у Facebook.



"З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов", - йдеться у повідомленні.



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В ОМБр додали, що, за словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє.



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