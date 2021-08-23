Стало відоме ім'я військового, який загинув на фронті 22 серпня
22 серпня внаслідок обстрілу російських окупантів загинув військовий 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу лейтенант Юрій Михайлов
Про це повідомляє пресслужба підрозділу у Facebook.
"З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Доба на фронті: окупанти вбили українського військового та застосували заборонені міни
В ОМБр додали, що, за словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе