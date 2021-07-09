Стало відоме ім'я військового, який загинув у зоні ООС 8 липня
8 липня поблизу Пісків загинув сержант Євгеній Курасов
Про це повідомила пресслужба 58 ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.
Він був заступником командира бойової машини та навідником-оператором взводу механізованої роти військової частини А4532
Воїн загинув від пострілу снайпера окупантів. Поранення були несумісні з життям.
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Євгеній був родом з Сумщини. Йому було 24 роки. У нього залишилась дружина з дитиною.
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