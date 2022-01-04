Стамбульську конвенцію планують ратифікувати цьогоріч, - віцепрем'єрка Стефанішина

Про це вона заявила у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Великий досвід нератифікації Конвенції дає нам розуміння, які інструменти неефективні. З іншого боку, ми зробили декілька важливих речей, що наближають нас до ратифікації, і продовжимо цю роботу в 2022 році. Зокрема, ми сформували застереження до Конвенції, з якими подаватиметься документ на ратифікацію. Ці застереження є квінтесенцією всіх дискусій з різними сторонами, і з консервативним крилом суспільства, з релігійним співтовариством та з експертним середовищем. Вони передбачають, що положення Конвенції жодним чином не впливають на положення Конституції України, що Конвенція не стосується будь-яких питань гендерної ідеології чи ідентичності, і відповідно ці застереження знімають різночитання положень самої Конвенції", - сказала Стефанішина.

За її словами, отримано лист від генерального секретаря Ради Європи, яка офіційно роз'яснила зміст самої Конвенції.

"У цьому листі підтверджується, що Конвенція не має нічого спільного з питаннями гендерної ідентичності, що стосується виключно можливості захисту осіб, які страждають від домашнього насильства. Крім того, це дає змогу Україні стати об'єктом загальноєвропейського моніторингу", - додала Стефанішина.

Віцепрем'єрка заявила, що законопроєкт про ратифікацію буде внесений до парламенту.

"Ми на початку 2022 року сконцентруємося на комунікаційній кампанії, на роботі з депутатським корпусом, і перше півріччя проведемо під егідою налагодження консенсусу щодо ратифікації та подальшого внесення закону до парламенту", - зазначила вона.

Стефанішина заявила, що Стамбульську конвенцію ратифікують у 2022 році.

Офіс президента готує подання на розгляд Верховної Радою законопроєкту "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами"