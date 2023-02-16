Станом на 16 лютого РФ розмістила 7 кораблів у Чорному морі, 2 з них - носії "калібрів"
16 лютого росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі 7 кораблів, 2 із них є носіями "калібрів", а загальний залп може скласти 16 ракет
Про це поінформувала пресслужба ВМС України в телеграмі.
Зазначається, що станом на 16 лютого в Чорному морі окупанти розмістили 7 кораблів, з них 2 – носії крилатих ракет "Калібрів", загальний залп яких може скласти 16 одиниць.
"В Азовському морі – 1 ворожий корабель; У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети" – ствердили у Військово-Морських силах.
- Нагадаємо, ранком речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що в ніч на 16 лютого російські війська вдалися до комбінованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації, дронів та ракетоносіїв. Зокрема, Росія випустила по Україні вісім "калібрів".
- У ніч на 16 лютого росіяни атакували Україну ракетами: є влучання в критичну інфраструктуру Львівщини та об'єкти Дніпропетровщини й Кіровоградщини, у різних регіонах працювала ППО.
- Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог випустив понад 30 ракет: 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс".
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