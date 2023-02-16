Про це поінформувала пресслужба ВМС України в телеграмі.

Зазначається, що станом на 16 лютого в Чорному морі окупанти розмістили 7 кораблів, з них 2 – носії крилатих ракет "Калібрів", загальний залп яких може скласти 16 одиниць.

"В Азовському морі – 1 ворожий корабель; У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети" – ствердили у Військово-Морських силах.