Starlink Ukraine офіційно зареєстрували на території України, - Федоров
Супутникова платформа звʼязку Starlink Ukraine відсьогодні офіційно зареєстрована на території України
Про це повідомляє міністр цифрової трансофрмації України Михайло Федоров.
За попередніми даними, сьогодні на території України було офіційно зареєстровано супутникову платформу звʼязку Starlink Ukraine.
- Нагадаємо, що 19 квітня Starlink, проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який надає послуги супутникового інтернету, планував відкрити офіційне представництво в Україні
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