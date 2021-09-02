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Стартує Друга Конференція та зустрічі з копродукції Україна-Канада

2 вересня, 2021 четвер
17:15
Новини

У вересні 2021 року в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто та Міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK 2021 стартує "Друга Конференція та зустрічі з копродукції Україна-Канада"

Проєкт націлений на практичне втілення Угоди про спільне виробництво аудіовізуального контенту між Канадою та Україною, яка набула чинності з 1 січня 2021 року. Угода має, без перебільшення, історичне значення, адже відкриває для обох країн нові можливості для взаємовигідної співпраці в контент-індустрії, оскільки дія Угоди поширюється на кінопродукцію, телевізійний контент (телесеріали, телефільми, шоу), вебсеріали та інші кросплатформні продукти.

"Друга Конференція з копродукції" має на меті звести мости між виробниками та дистрибуторами обидвох країн, відбуватиметься в кілька етапів до кінця осені 2021 року, а розпочнеться установчою дискусією "Починаємо: канадсько-українська копродукція в дії". ЇЇ транслюватимуть в межах своїх програм МКФ у Торонто 10 вересня, а KMW 2021 – 15 вересня.  Крім того, перед аудиторією KMW окремо виступлять організатори проєкту та розкажуть про подальші етапи його реалізації, а також презентують сайт, на якому продюсери з України та Канади зможуть подати свої проєкти для копродукції та знайти партнерів для подальшого виробництва. 

Уже зараз перебувають у розробці декілька канадсько-українських проєктів, тож під час панельної дискусії експерти розкажуть, що саме надихнуло їх на  спільне виробництво, як відбувається співпраця, а також як держави підтримують виробників контенту на національному та регіональному рівні, зокрема завдяки можливостям, які відкриває Угода.    

Модераторка: Шаролта Чете (Sarolta Csete), Канадська асоціація медіапродюсерів (Канада)

Спікер(к)и:

Сьюзан Кінг (Susan King), Telefilm Canada (Канада), 

Марина Кудерчук, Державне агентство України з питань кіно (Україна)

Луїза О'Брайен-Моран (Louise O'Brien-Moran), Manitoba Film & Music (Канада)

Катерина Вишневська, FILM.UA Group (Україна)

Гевін Рірдон (Gavin Reardon), Incendo (Канада)

11-ий Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK 2021 проходитиме 14-15 вересня у гібридному форматі – події відбуватимуться наживо з обмеженою кількістю глядачів у Hyatt Regency Kyiv з прямою трансляцією на аналітичному медіаресурсі Media Business Reports (MBR).

У дводенній програмі KMW 2021 – 20 секцій: панельні дискусії, презентації, доповіді та inspіration talks за участі міжнародних медіаекспертів, трендсеттерів аудіовізуальної індустрії, державних управлінців та топ-менеджерів провідних українських медіакомпаній та продакшенів. Учасники форуму дізнаються про останні тенденції, успішні кейси та нові цінності в аудіовізуальній індустрії, інноваційні технології та їх використання провідними медіакомпаніями.

Ознайомитися з програмою, обрати формат участі та зареєструватись можна вже на офіційному сайті KMW 2021.

"Друга Конференція з копродукції" проходитиме у кілька етапів та представить виробникам контенту обидвох країн механізми функціонування Угоди про спільне виробництво України та Канади, також будуть проведені пітчинги проєктів України та Канади, спрямовані на виявлення потенціалу та встановлення колаборацій. Крім того, проєктом передбачено індивідуальні В2В зустрічі для продюсерів з потенційними партнерами. Минулого року, в межах European Film Market (Berlinale), під час першої Конференції було проведено понад сімдесят зустрічей між канадськими та українськими продюсерами, цього разу організатори очікують на ще вищі показники.

Організатори "Другої Конференції з копродукції" – Українська Кіноасоціація та Посольство Канади в Україні.

Проєкт реалізовується за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Канадської Асоціації Медіа Продюсерів (CMPA), Telefilm Canada, Департаменту канадської спадщини.

Виконавець проєкту: консалтингова компанія Media Resources Managemet (MRM).

Графік реалізації проєкту "Друга Конференція та зустрічі з копродукції Україна-Канада":  

10 вересня – Дискусія "Починаємо: канадсько-українська копродукція в дії" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто

15 вересня – Дискусія “Починаємо: канадсько-українська копродукція в дії"

24 вересня – 24 жовтня  –  прийом заявок  для участі в пітчингу для України та Канади.

5 листопада  – оголошення списку проєктів, відібраних до участі в пітчингу.

10 листопада – панельна дискусія про дію Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Україною та Канадою та систему підтримки в двох країнах за участі канадських та українських представників індустрії, зокрема таких організацій як Держкіно, Telefilm Canada, Українська Кіноасоціація, Канадська Асоціація Медіа Продюсерів та ін. Також спікери зосередяться на технічних деталях Угоди – умови та можливості, вимоги до проєктів, рекомендації щодо подання заявок та пошуку партнерів для співпраці в обидвох країнах. 

11 листопада – онлайн-пітчинг українських та канадських проєктів, за результатами якого будуть підібрані потенційні партнери та організовані особисті онлайн-зустрічі.

16 листопада – зустрічі українських та канадських виробників контенту.

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