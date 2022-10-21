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Стартував форум з питань безпеки та зовнішньої політики The Rīga Conference 2022

21 жовтня, 2022 п'ятниця
10:00
Новини

Розпочав роботу щорічний форум з питань безпеки та зовнішньої політики The Rīga Conference 2022, в якому візьмуть участь понад п'ятсот учасників із 38 країн. Захід проходить у Національній бібліотеці Латвії

Серед учасників Форуму - помічник Генерального секретаря НАТО з громадської дипломатії Байбу Браже; Виконавчий віце-президент Європейської комісії (відповідальний за «економіку, що працює на людей»)  Валдіс Домбровскіс та керівник відділу планування політики Генерального секретаря НАТО, професор Бенедетта Берті. 

Відкриватимуть конференцію Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс та колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

ЕСПРЕСО, як інформаційний партнер заходу транслюватиме окремі панелі конференції 21 жовтня 2022:

10.00-11.00 REALPOLITIK VS IDEALPOLITIK: ЗАХІД ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО. ВІДКРИТТЯ РИЗЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2022 

Спікери: 

  • Егілс Левітс, Президент Латвійської Республіки 
  • Посол д-р Крістоф Хойсген, голова Мюнхенської конференції з безпеки 
  • Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції 

Модератор: Сандра Калніете, досвідчений дипломат, латвійський політик, депутат Європейського парламенту з 2009 року

12.30-13.30 МІСЦЕ ДЛЯ МАНЕВРУ У СХІДНОМУ ПАРТНЕРСТВІ: ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНИХ СТУПЕНІВ З ЄС

Спікери: 

  • Климпуш-Цинцадзе Іванна, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу (уточнюється) 
  • Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України (уточнюється)
  • Теймураз Джанджалія, заступник міністра закордонних справ Грузії 
  • Д-р Юліан Гроза, директор Інституту європейської політики та реформ 

Модератор: Сергі Капанадзе, колишній віце-спікер парламенту Грузії та колишній заступник міністра закордонних справ; Засновник GRASS і FactCheck; Професор Кавказького університету

14.30-15.30  ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ ПЕРЕД МИРОМ

Спікери:

  • Клаудія Майор, керівник відділу міжнародної безпеки Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки 
  • Ганна Шелест, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма» та головний редактор UA: Ukraine Analytica 
  • Томас Кляйне-Брокхофф, віце-президент і виконавчий директор Берлінського офісу Німецького фонду Маршалла 
  • Олексій Арестович, радник Офісу Президента України (уточнюється) 

Модератор: Кімберлі Дозьєр, співавтор журналу TIME

Щоб ознайомитися з повною програмою Ризької конференції 2022, відвідайте https://rigaconference.lv/agenda/ 

The Rīga Conference 2022 організована Латвійською трансатлантичною організацією, Міністерством закордонних справ Латвійської Республіки та Міністерством оборони Латвійської Республіки в тісній співпраці з Відділом публічної дипломатії НАТО та Фондом Конрада Аденауера в країнах Балтії.
 

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