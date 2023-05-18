Стильно та автентично: як у Львові популяризують українську вишиванку

"Чому така назва магазину? Усе дуже просто. Ви бачите наші об’єми, наших клієнтів. Люди зазвичай звикли й хочуть купити та пошити річ швидко, уже. А інколи навіть кажуть, що вчора ще було потрібно пошити. Тому "Вже-Вже". Ми виконуємо бажання на вже-вже", - зазначає засновниця магазину вишиванок "Вже-Вже" Оксана Олексюк.

Кольорові, з льону, домотканого полотна, подільська вишивка чи галицька. Консультанти допоможуть підібрати покупцеві вишиту річ до душі.

"Якщо в людини є запит стосовно орнаменту з її регіону, звичайно, ми підбираємо. Адже наші майстри, дизайнери, взагалі люди, які причетні до нашого процесу, беруть до уваги все: вишивку, традицію, правильність. Зараз у вишиванці це дуже велика рідкість. Споживач хоче бачити у вишиванці все. Ми, українці, у нас 24 області та Автономна Республіка Крим. Ми всі різні: з кожного регіону, села чи міста. І ось цей асортимент, він у нас присутній", - каже Оксана Олексюк.

Асортимент у магазині справді дуже різноманітний. Від яскраво-червоних коралів власного виробництва до вишитого взуття та весільних вбрань для наречених. Попри великий вибір модернових вишиванок, покупці все ж більше тяжіють до старовинних мотивів на сорочці.

"Люблю такі сорочки, такі автентичні, щоб до старовини. От такі наші, справжні от такі. Зараз дуже гарно, я би хотіла з рушників от би собі таке пошити. Чверть рукава, така під джинсики, на нинішній лад, так скажемо", - ділиться з нами покупчиня магазину Юлія.

Над створенням вишиванок ручної роботи працюють 55 майстринь. Ще 27 – над асортиментом аксесуарів. У кожної – своя техніка та стиль виконання. Працюють кравчині з різними тканинами. За словами директорки магазину Наталі Турко, майстриням часто доводиться вміло поєднувати традиційну вишивку з бажаннями замовників:

"Працюємо, це іде домоткане полотно, це йде льон, це йде мішана тканина: льон плюс домоткане полотно. Є штучна тканина, працюємо також і з трикотажем. Але більш такі популярні та розповсюджені – це домоткане полотно. Це повністю натуральна тканина, клієнти її знають, тому більшість вишиванок йде на цій тканині. Є категорії клієнтів, які мають свої колекції по машинній вишивці, хочуть тепер ручну. А є навпаки. Тому в нашому асортименті однаково розкуповують вишиванки, що виконані вручну або ж на машині".

Вишиті сорочки галицького виробництва розлітаються по всьому світу. Японія, Австралія, Латинська Америка та, звичайно, Європа. А скуповують славнозвісні вишиванки не лише іноземці, а й українські діаспори за кордоном. Адже нині носити українську вишивку стало не лише гордо, а й модно.