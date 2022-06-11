Стратегічна перевага України у війні - це російська корупція, - польський політик Сікорський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я вважаю, що Україна має шанси виграти цю війну передусім з погляду на помилки та слабкі сторони росіян. Стратегічною перевагою України у цій війні є російська корупція" – підкреслив польський політик.



Сікорський висловив сподівання, що сам Путін не знав наскільки недолугою є його армія та що російські солдати, пілоти, моряки найочевидніше не хочуть помирати за його палаци та яхти.



"Власне є момент важкості цієї війни у тому, що необхідно переконувати російських солдатів, щоб не хотіли виконувати накази та прагнули повернутися до дому, тому війна має також політичний аспект. Я вважаю слушною тактикою, що Україна більш-менш стримувалася від атак на російську територію, бо не хочемо, щоб росіяни визнали, що це дійсно їхня війна. У наших інтересах та в інтересах України, щоб вважали, що це війна Путіна" – зазначив політик.

Раніше новопризначена посол США у Києві Бріджит Брінк назвала серед основних завдань на посаді допомогу Україні перемогти у війні.

Також очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив, що блок підтримуватиме Україну аж до самої перемоги

За результатами всеукраїнського онлайн-дослідження, проведеного за ініціативою Офісу президента дослідницькою панеллю "Власна думка" за підтримки Інституту соціології НАН України, понад 90% українців упевнені в перемозі України над Росією

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