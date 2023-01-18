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Стріляв по цивільних на Чернігівщині: російському окупанту заочно оголосили підозру

18 січня, 2023 середа
19:56
Новини

Прокуратура заочно оголосила підозру військовому РФ, який у березні знущався з мирних жителів на Чернігівщині, зокрема віддавав злочинні накази та стріляв по цивільних

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру командиру зведеної стрілецької роти однієї з військових частин ЗС РФ в порушенні законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що  у березні 2022 року під час окупації села Пакуль Чернігівського району рашист зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебувало двоє мирних жителів. Росіянин відкрив вогонь. Тоді українці отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Повідомляється, іншого дня підозрюваний віддав незаконний наказ російським загарбникам обшукати базу відпочинку в окупованому селі Андріївка. Внаслідок цього власнику бази завдали матеріальної шкоди.

  • 12 січня Служба безпеки України повідомила про підозру Адаму Делімханову, депутатові держдуми РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя.
  • 13 січня стало відомо, що СБУ тренувалася затримувати ворожу ДРГ на енергооб'єкті поблизу кордону з Білоруссю.
  • Служба безпеки України затримала колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона.  
  • Потрапив у полон під час контрнаступу ЗСУ: СБУ Львівщини оголосила підозру ворожому снайперу.  

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