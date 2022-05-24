Про це йдеться у публікації видання "Новая газета. Европа".

За інформацією НГ, родичам 19-річного Мухаммеда Муртазаєва, який проходив військову службу на крейсері "Москва", пропонували підписати документи про те, що він вважається "померлим унаслідок катастрофи". Мати Мухаммеда заявила, що нічого не підписуватиме.

Аналогічну історію розповіла мати іншого загиблого строковика, яка просила не називати її імені. У міноборони Росії при цьому заперечують участь крейсера в так званій "спеціальній операції".

Як пише видання, батьки строковиків продовжують вимагати правди від командування і збираються подавати колективний позов до міноборони РФ.

Від дня знищення крейсера "Москва" українськими ракетами "Нептун" минуло вже більше місяця, а міноборони Росії лише одного разу прозвітувало про одного загиблого військовослужбовця і 27 зниклих безвісти.

При цьому батьки матросів з їхніх слів розповідали про щонайменше 40 загиблих. У будь-якому разі точна кількість загиблих, поранених та евакуйованих членів екіпажу залишається невідомою.

Нагадаємо, флагман чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" затонув в Чорному морі 14 квітня. Генштаб ЗСУ заявив, що корабель був уражений двома ракетами типу "Нептун" українського виробництва.

У Росії заперечували цей факт, однак у Пентагоні згодом підтвердили інформацію української сторони. Згодом стало відомо, що потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb