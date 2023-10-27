Створив схему збуту кокаїну в Києві: громадянину Іспанії повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин Іспанії з 2018 року має посвідку на постійне проживання на території України, за допомогою якої він періодично перебував у країні. Через своїх спільників в Україні та за кордоном отримував кокаїн, який збував за ціною $130 за 1 грам речовини.

У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці провели декілька етапів оперативних закупок кокаїну у підозрюваного, щоб довести факт вчинення злочину.



Прокуратура затримала 46-річного громадянина Іспанії і провела обшуки за місцем проживання наркоділка, де правоохоронці вилучили кокаїн у великому розмірі, засоби для його фасування та зважування, банківські картки та грошові кошти, отримані від збуту наркотичної речовини.



Наразі вирішується питання про обрання іспанцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють канал постачання кокаїну, та інші обставини злочину.

Фігуранта підозрюють у систематичному вчиненні тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів на території столиці (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).

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відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.