Стягнути з Шабуніна понад 200 тис. грн боргу: податкова позивається до ОАСК
Головне управління Державної податкової служби просить ОАСК стягнути заборгованість із голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна
Про це інформує пресслужба ОАСК.
"Головне управління ДПС просить суд стягнути з Віталія Шабуніна податковий борг у розмірі понад 200 тис. гривень. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем зазначене Головне управління ДПС у м. Києві, відповідачем - Шабунін Віталій Вікторович", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, податкова просить стягнути з Шабуніна кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника, на суму податкового боргу в розмірі 227 437, 92 грн.
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