Стягнути з Шабуніна понад 200 тис. грн боргу: податкова позивається до ОАСК

Про це інформує пресслужба ОАСК.



"Головне управління ДПС просить суд стягнути з Віталія Шабуніна податковий борг у розмірі понад 200 тис. гривень. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем зазначене Головне управління ДПС у м. Києві, відповідачем - Шабунін Віталій Вікторович", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, податкова просить стягнути з Шабуніна кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника, на суму податкового боргу в розмірі 227 437, 92 грн.



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