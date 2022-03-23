Сучасна ППО, крилаті ракети, нафтове ембарго, закриття портів для суден РФ: В ОПУ назвали партнерам найнагальніші потреби України

Про це Подоляк написав у twitter.

За його словами, партнерам України необхідно зробити лише чотири кроки.

"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів", - написав Подоляк.



21 березня повідомлялося, що США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності.

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