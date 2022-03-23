Сучасна ППО, крилаті ракети, нафтове ембарго, закриття портів для суден РФ: В ОПУ назвали партнерам найнагальніші потреби України
Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликав західних партнерів здійснити чотири кроки, які допоможуть Україні у війні з Росією
Про це Подоляк написав у twitter.
За його словами, партнерам України необхідно зробити лише чотири кроки.
"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів", - написав Подоляк.
- 21 березня повідомлялося, що США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.01
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе