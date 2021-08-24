Сучасна українська вишиванка як модний тренд
Сучасна вишиванка як модний тренд. Дизайн-студія Оксани Полонець працює понад 16 років і створює вишуканий одяг у національному стилі
Спочатку майстриня шила вбрання виключно для випускниць та наречених. Вже після виготовлення українського вбрання для конкурсу краси почала захоплюватись вишитим одягом.
“Коли дівчина приїхала з титулом перша Віце-королева Світу», звичайно, що всі засоби масової інформації звернули на це увагу. І я тоді зрозуміла, можливо, це та родзинка, яку я завжди шукала. І я почала з того часу створювати весільні сукні з вишивкою у національному стилі”, - пригадує майстриня
Нині вся колекція Оксани складається з вишитого одягу. На вбранні - стильний колоритний квітковий орнамент та дизайнерська геометрія. Є роботи як ручної, так і машинної вишивки. Все залежить від потреби клієнтів і термінів. Іноді над створенням однієї речі майстрині можуть працювати 3 місяці.
“Кожна сукня - це сучасне відображення традиційної культури. Я намагаюсь осучаснити традиції, які ми маємо і відродити їх у новому баченні дизайнерському”, - каже дизайнерка
Оксана Полонець не приховує - серед замовників відомі та медійні особистості. Іноді дизайнерка створює навіть спільні сімейні вбрання. Зараз же зросла кількість наймолодших клієнтів.
Бренд було представлено майже в 20-ти країнах світу. Ключова мета дизайнерки - популяризувати вишиванку не лише на українських теренах, але й за кордоном.
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