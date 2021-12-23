Суд Росії вдруге за тиждень оштрафував Twitter на $40 тис.

Про це повідомляє російьский "Інтерфакс".



"Постановою суду Twitter визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Twitter призначено адміністративний штраф у розмірі 3 млн рублів", - повідомила прессекретарка суду Зульфія Гуринчук.



Видання пише, що найбільші інтернет-сервіси - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - з початку року неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення російського законодавства.



Сума штрафів щодо всіх іноземних компаній, яким РФ призначала штрафи з початку року, становить вже понад 200 млн рублів.



Найчастіше претензії Роскомнагляду до компаній пов'язані з невидаленням ними забороненого контенту (стаття 13.41 КпАП РФ).



З 11 лютого Роскомнагляд складає адміністративні протоколи щодо соціальних мереж, які не видалили або несвоєчасно прибрали заборонений у Росії контент, у тому числі заклики до неповнолітніх брати участь у несанкціонованих акціях.

Нагадаємо, 10 березня корпорація Google виплатила Росії штраф у сумі 3 млн рублів за невидалення забороненої інформації з пошукової видачі.

16 грудня суд Москви призначив сервісу Facebook Meta штрафи на суму $177 тис. за відмову видаляти контент, заборонений у Росії.