Суд Росії вдруге за тиждень оштрафував Twitter на $40 тис.
Мировий суд Москви у четвер, 23 грудня, призначив компанії Twitter ще один штраф на суму 3 млн рублів (близько $41 тис.) через відмову компанії видалити контент, заборонений у РФ
Про це повідомляє російьский "Інтерфакс".
"Постановою суду Twitter визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Twitter призначено адміністративний штраф у розмірі 3 млн рублів", - повідомила прессекретарка суду Зульфія Гуринчук.
Видання пише, що найбільші інтернет-сервіси - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - з початку року неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення російського законодавства.
Сума штрафів щодо всіх іноземних компаній, яким РФ призначала штрафи з початку року, становить вже понад 200 млн рублів.
Найчастіше претензії Роскомнагляду до компаній пов'язані з невидаленням ними забороненого контенту (стаття 13.41 КпАП РФ).
З 11 лютого Роскомнагляд складає адміністративні протоколи щодо соціальних мереж, які не видалили або несвоєчасно прибрали заборонений у Росії контент, у тому числі заклики до неповнолітніх брати участь у несанкціонованих акціях.
- Нагадаємо, 10 березня корпорація Google виплатила Росії штраф у сумі 3 млн рублів за невидалення забороненої інформації з пошукової видачі.
- 16 грудня суд Москви призначив сервісу Facebook Meta штрафи на суму $177 тис. за відмову видаляти контент, заборонений у Росії.
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