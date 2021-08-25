Суд скасував регіональний статус російської мови на Дніпропетровщині

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив у Facebook.



В обґрунтування позову, зокрема, зазначено, "що за результатами розгляду звернення Уповноваженого із захисту державної мови щодо скасування рішень органів місцевого самоврядування стосовно функціонування регіональних мов встановлено, що рішення Дніпропетровської обласної ради від 17.08.2012 року № 333-14/VІ "Про підтримку мовної політики в Україні" визначає заходи щодо розвитку, використання і захисту російської мови як регіональної, у зв`язку з чим не відповідає вимогам чинного законодавства".



"Нарешті це антиконституційне рішення скасоване! Всі ми пам'ятаємо, що після прийняття у 2012 році ганебного закону "Про засади державної мовної політики", розпочався своєрідний "парад" прийняття рішень місцевими радами про надання російській мові статусу регіональної. І Дніпропетровська область не виняток. Проте ще у лютому 2018 року КСУ визнав той закон неконституційним. А з 16 липня 2019 року набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якого депутати Дніпропетровської обласної ради мали в шестимісячний термін переглянути і скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної. Однак цього не сталося. І тільки в судовому порядку нам вдалося цього домогтися", - зазначив Кремінь.



Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.



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