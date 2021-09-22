Суд відкрив провадження щодо анулювання ліцензії каналу "НАШ"
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу "НАШ 365"
Про це йдеться на сайті суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва, ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами, ухвалив - відкрити провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365", - йдеться в повідомленні.
Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.
- Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення та радіо просить суд анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу “НАШ 365”.
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