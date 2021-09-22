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Головна Суспільство Суд відкрив провадження щодо анулювання ліцензії каналу "НАШ"

Суд відкрив провадження щодо анулювання ліцензії каналу "НАШ"

22 вересня, 2021 середа
22:24
Суспільство Телеканал "НАШ"

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу "НАШ 365"

Про це йдеться на сайті суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами, ухвалив - відкрити провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365", - йдеться в повідомленні.

Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

  • Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення та радіо просить суд анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу “НАШ 365”.

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